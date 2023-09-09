В Германии рассказали о реакции украинцев на провал ВСУ Berliner Morgenpost: украинцы теряют веру в победу ВСУ и боятся прихода зимы

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

После некоторого оптимизма последних месяцев вера населения Украины в победу ВСУ начала таять, заявил обозреватель немецкой газеты Berliner Morgenpost Ян Йесен. По его мнению, теперь украинцы считают, что Запад станет меньше им помогать.

Оптимизм последних нескольких месяцев во многих местах уступил место тревожному реализму. Большое опасение, которое неоднократно высказывалось в дискуссиях, заключается в том, что, если не будет стабильных и явно видимых военных успехов, поддержка со стороны западных партнеров ослабнет. Вера в быструю победу тает, — подчеркивается в публикации.

Йесен также указал на то, что на моральных дух украинцев, огорченных отсутствием продвижения ВСУ на фронте, влияет и приближение зимы. Они опасаются, считает журналист, что из-за российских ударов им опять предстоит жить в темноте и холоде.

В этой ситуации украинское общество также не понимает, почему власти ряда западных стран проявляют нерешительность, когда ВСУ просят поставить определенные виды вооружений, заключил обозреватель.

Ранее украинские эксперты предупредили о приближении «коммунального коллапса» из-за проблем с газом. С началом осени в регионах начали массово отключать горячую воду. Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан назвал ситуацию с горячей водой «первым звоночком» грядущих проблем, которые спровоцируют «коммунальный коллапс».