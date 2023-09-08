На Украине предупредили о приближении нового коллапса «Страна»: на Украине приближается коммунальный коллапс из-за проблем с газом

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Украинские эксперты предупредили о приближении «коммунального коллапса» из-за проблем с газом, сообщает издание «Страна». По его данным, с началом осени в регионах начали массово отключать горячую воду.

Дело в том, что с 1 сентября «Нафтогаз Трейдинг» попросту выбросил тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ. То есть греть воду попросту нечем, — отмечается в публикации.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан назвал ситуацию с горячей водой «первым звоночком» грядущих проблем, которые спровоцируют «коммунальный коллапс». По его мнению, многие украинцы еще не поняли «тонкую грань перехода от профилактики сетей до коллапса» из-за того, прежде воду тоже отключали, ссылаясь на ремонты.

Глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко считает, что «многие составляющие энергетической инфраструктуры» не готовы к зиме.

Будущий отопительный сезон будет сверхсложным, — отметил он.

Эксперт добавил, что Украина за последние месяцы девять раз запрашивала у Европы поставки электроэнергии, хотя до зимы еще далеко. По его мнению, в такой ситуации украинцам следует запасаться «генераторами, бесперебойниками и теплой одеждой».

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется на поддержку США в подготовке к ближайшему отопительному сезону. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев был ознакомлен с работой энергосистемы страны.