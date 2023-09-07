Власти Украины попросили США помочь не замерзнуть зимой Шмыгаль: Украина надеется на помощь США в подготовке к отопительному сезону

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Украина надеется на поддержку США в подготовке к ближайшему отопительному сезону, заявил в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен был ознакомлен с работой энергосистемы страны.

С госсекретарем США Энтони Блинкеном ознакомились с работой энергетического объекта. Рассчитываем на поддержку США в подготовке к отопительному сезону и налаживание тесного сотрудничества между украинскими и американскими энергокомпаниями, — написал Шмыгаль.

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украину ждет непростая зима из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В то же время он пообещал преодолеть трудности, но, по его словам, это потребует координации усилий не только со стороны работников отрасли, но и государственных органов и потребителей.

В свою очередь в Ассоциации городов, возглавляемой мэром Киева Виталием Кличко, сообщили, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на Украине вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать банкротство. Там пояснили, что подобное происходит из-за нехватки средств на подачу тепла и газа для бюджетников и населения по специальным ценам, причиной чего стали действия украинского правительства.