На Украине предупредили об угрозе срыва отопительного сезона Ассоциация городов Украины: отопительный сезон в стране на грани срыва

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на Украине вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать банкротство, сообщили в Ассоциации городов, возглавляемой мэром Киева Виталием Кличко. Там прояснили, что подобное происходит из-за нехватки средств на подачу тепла и газа для бюджетников и населения по специальным ценам, причиной чего стали действия украинского правительства.

Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже. За месяц до начала отопительного сезона предприятия теплокоммунэнерго всей Украины вынуждены прекращать поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство, — говорится в сообщении Ассоциации.

Там также указано, что с 1 сентября предприятия ТКЭ из-за действий правительства отключили от режима наложения специальных обязательств, то есть отменили условия, позволяющие стабильно работать. В результате исчезла горячая вода, также ожидаются проблемы с отоплением, поскольку «постановление правительства от 22 августа лишило предприятия возможности приобретения природного газа в рамках режима наложения спецобязательств для предоставления населению услуг». Также правительство не возместило 36 млрд гривен (порядка $975 млн) разницы в тарифах, в связи с чем предприятия не имеют средств для расчетов с газоснабжающими компаниями, говорится в сообщении Ассоциации.

В связи с возникшей кризисной ситуацией представители Ассоциации предложили премьер-министру страны Денису Шмыгалю встретиться и проработать совместные решения, чтобы избежать срыва отопительного сезона.

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украину ждет непростая зима из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В то же время он пообещал преодолеть трудности, но, по его словам, это потребует координации усилий не только со стороны работников отрасли, но и государственных органов и потребителей.