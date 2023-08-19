Украинцев предупредили о непростой зиме из-за проблем в энергосистеме

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Украину ждет непростая зима из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры, заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишут украинские СМИ. В то же время он пообещал преодолеть трудности, но, по его словам, это потребует координации усилий не только со стороны работников отрасли, но и государственных органов и потребителей.

Конечно, мы будем начинать следующий отопительный сезон, имея меньший запас прочности в энергосистеме, чем в прошлом году. Восстановить на 100% все эти поврежденные объекты за несколько месяцев невозможно. Но точно могу сказать, что мы войдем в отопительный сезон максимально готовыми, — заявил Кудрицкий.

По словам главы НЭК «Укрэнерго», планируется провести ряд мероприятий, для улучшения механизмов управления и координации действий в случае чрезвычайных ситуаций, чтобы быстро реагировать на любые вызовы и обеспечивать бесперебойное функционирование энергосистемы.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что половина энергетических объектов в стране подверглась различным повреждениям вследствие ракетных ударов. Он отметил, что некоторые элементы инфраструктуры были полностью уничтожены. В конце июня компания «Укрэнерго» отмечала сокращение доступных мощностей, необходимых для стабильного обслуживания населения.