В Минобороны сообщили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ Группировка «Восток» уничтожила два опорных пункта ВСУ севернее Никольского

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Никольского уничтожили подразделения группировки войск «Восток», сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки Олег Чехов. Также, по его словам, российские военнослужащие ликвидировали несколько складов с боеприпасами.

В ходе штурмовых действий уничтожены два опорных пункта с националистами в районе севернее Никольского. Огнем артиллерии уничтожены склады с боеприпасами в районе Константиновки, севернее Владимировки и в районе Углесборочной, — сказал Чехов.

Он добавил, что также были поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Водяном и места скопления живой силы украинских войск в районах Урожайного и Новодонецкого. Помимо этого, зенитный комплекс «Оса» сбил украинский беспилотник «Лелека».

Ранее Чехов рассказал, что передовые подразделения группировки ВС РФ «Восток» не позволили разведгруппе Вооруженных сил Украины переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного в ДНР. По его словам, противника накрыла огнем артиллерия.

Также Чехов заявил, что лейтенант танкового взвода Вооруженных сил России Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе специальной военной операции. Бойцу удалось поразить опорный пункт украинской армии и заставить противника бежать, в то время как по его подразделению велся артиллерийский огонь ВСУ.