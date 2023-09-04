В Минобороны рассказали о подвиге российского бойца в ходе СВО Минобороны РФ: лейтенант танкового взвода проявил героизм в ходе СВО

Фото: Минобороны России

Лейтенант танкового взвода Вооруженных сил России Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе специальной военной операции. Бойцу удалось поразить опорный пункт украинской армии и заставить противника бежать, в то время как по его подразделению велся артиллерийский огонь ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Военнослужащие группировки войск «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Командир танкового взвода мотострелкового полка группировки лейтенант Наиль Ибрагимов в составе подразделения выполнял задачу по огневому поражению живой силы и техники ВСУ на одном из участков Южно-Донецкого направления, — сказал он.

В ходе сражения танкисты под командованием Ибрагимова смогли поразить опорный пункт Вооруженных сил Украины, несмотря на огонь противника. ВС РФ уничтожили свыше десятка солдат ВСУ, остальные «впали в бегство», отметил Чехов.

Ранее российский экипаж ударного вертолета Ми-28 («Ночной охотник») уничтожил на Южном фронте отряд пехоты ВСУ при его попытке сменить позиции. Противник передвигался на нескольких пикапах. Вражеская пехота была уничтожена ракетами С-13 с объемно-детонирующей боевой частью. Потери противника составили до взвода солдат.