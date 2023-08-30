Вертолет Ми-28 уничтожил отряд пехоты ВСУ на Южном фронте Экипаж вертолета «Ночной охотник» уничтожил отряд пехоты ВСУ на Южном фронте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-28

Российский экипаж ударного вертолета Ми-28 («Ночной охотник») уничтожил на Южном фронте отряд пехоты ВСУ при его попытке сменить позиции, рассказал РИА Новости командир экипажа с позывным Спартак. По его словам, противник передвигался на нескольких пикапах.

Разведкой была выявлена переброска в лесополосу вражеских солдат на пикапах — до 60 человек. Нам была поставлена задача уничтожения выявленной группировки ракетами С-13 с объемно-детонирующей боевой частью. В результате вылета вражеская пехота была уничтожена. Потери противника составили до взвода солдат (около 50 человек. — NEWS.ru), — рассказал командир.

Он уточнил, что «Ночной охотник» решает боевые задачи по уничтожению противника в режиме кабрирования. Это, когда вертолет выходит на предельную дальность пуска ракет при максимальной скорости, а затем задирает нос и выпускает ракеты. Спартак считает, что лучшим боеприпасом для уничтожения живой силы противника являются ракеты С-13, имеющие объемно-детонирующую боевую часть.

Грубо говоря, это ракета от «Града» 122 миллиметра, а вертолет и точнее, и оперативнее, чем «Град», — пояснил командир экипажа вертолета.

Ранее сообщалось, что спасатели и инженеры Воздушно-космических сил России восстановили и вернули на базу боевой вертолет Ми-28, который экстренно сел у линии боевого соприкосновения на Артемовском направлении в зоне СВО. Экипаж Ми-28 совершил экстренную посадку из-за разрушения лопасти. На помощь пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут.