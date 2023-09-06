ВС РФ пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Передовые подразделения группировки ВС РФ «Восток» не позволили разведгруппе Вооруженных сил Украины переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного в ДНР, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, противника накрыла огнем артиллерия.

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресечена попытка разведгруппы ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного. Группа уничтожена, — отметил офицер.

Чехов добавил, что также расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» ударил по району сосредоточения 31-й механизированной бригады ВСУ северо-западнее Времевки. Кроме живой силы противника, уничтожены его бронированная машина и автомобильная техника, добавил он.

В районе Катериновки «Восток» уничтожил склад боеприпасов ВСУ, а в Угледаре нанес огневое поражение по пункту временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Также юго-восточнее Новодаровки уничтожен пикап с бойцами ВСУ, а северо-восточнее Никольского — пикап с переносным противотанковым комплексом, отметил Чехов.

Ранее Олег Чехов заявил, что лейтенант танкового взвода Вооруженных сил России Наиль Ибрагимов проявил героизм в ходе специальной военной операции. Бойцу удалось поразить опорный пункт украинской армии и заставить противника бежать, в то время как по его подразделению велся артиллерийский огонь ВСУ.