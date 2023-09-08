Путин рассказал, кем и для чего был спровоцирован конфликт на Украине Путин: конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели с целью навредить РФ

Конфликт на Украины был целенаправленно спровоцирован недоброжелателями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра. Это делалось, в том числе, чтобы ограничить развитие России, передает ТАСС.

Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет, — сказал глава государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что противостояние на Украине не закончится до тех пор, пока Запад не откажется от идеи нанести Москве стратегическое поражение руками Киева. Глава МИД подчеркнул, что в настоящее время не наблюдается признаков изменения этой позиции. Он также указал на игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в свою очередь, считает, что решение Украины отказаться от переговоров с Россией повлечет за собой серьезные последствия. По его мнению, в этом случае украинская армия будет полностью уничтожена, а ситуация внутри страны буквально «взорвется».