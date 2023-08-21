В США описали последствия отказа Украины от переговоров с Россией Экс-разведчик США Риттер: отказ от переговоров с РФ «взорвет» ситуацию в Киеве

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение Украины отказаться от переговоров с Россией повлечет за собой серьезные последствия, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованному на YouTube. По его мнению, в этом случае украинская армия будет полностью уничтожена, а ситуация внутри страны буквально «взорвется».

В результате этого на Украине начнутся внутренние потрясения, которые ликвидируют правительство [президента Владимира] Зеленского, — заявил Риттер.

Он подчеркнул, что устойчивый мир будет достигнут исключительно на условиях России.

21 августа Риттер сообщил, что Украина исчезнет с лица Земли, если киевские власти в союзе с НАТО захотят реальной войны с Россией. Он также предостерег Германию и остальные страны Запада от поставок ВСУ дальнобойных ракет типа немецких Taurus. По словам офицера, они не изменят баланс сил на фронте, но приведут к эскалации ситуации.

Ранее Риттер заявил, что Запад и его союзники призвали президента Украины Владимира Зеленского прислушаться к предложению российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры. Отставной офицер морской пехоты считает, что Киеву следует отказаться от территорий, которые перешли под контроль России. Он добавил, что до западных медиа «сейчас начинает доходить правда, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной».