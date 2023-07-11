Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине Лавров: конфликт на Украине не закончится, пока Запад думает о поражении РФ руками Киева

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas заявил, что противостояние на Украине не закончится до тех пор, пока Запад не откажется от идеи нанести Москве стратегическое поражение руками Киева. Дипломат подчеркнул, что в настоящее время признаков изменения подобной позиции не наблюдается. Он также указал на игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран.

Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост — оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток. Пока нет признаков изменения такой позиции, и мы видим, как американцы и их вассалы продолжают лихорадочно накачивать Украину оружием и подталкивать Владимира Зеленского продолжать боевые действия, — сказал Лавров.

Он также напомнил об инициативе президента Индонезии, который во время визита в Москву выражал готовность «наладить общение» между лидерами России и Украины. Однако Киев, по оценке Лаврова, воспринял предложение «в штыки», заявив, что «никакие посредники сейчас не нужны».

Кроме того, Лавров назвал «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, «симптомом агрессивного настроя Киева и его внешних покровителей».

Ранее глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто представил в ходе конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. План предусматривает создание демилитаризованной зоны, введение миротворцев ООН, а также проведение повторных референдумов на «спорных территориях».

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе саммита G20 озвучил план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из десяти пунктов. Инициатива главы государства в том числе предполагает освобождение всех пленных, вывод российских войск, прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины.