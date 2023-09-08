Армия Россия может взять Харьков в кольцо: новости СВО на вечер 8 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что в случае дальнейшего продвижения на восток и север российские войска могут окружить Харьков. По мнению полковника США, это будет означать «полное фиаско» ВСУ.

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции. За сутки на Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 630 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены две украинские боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, две станции радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD», шесть артиллерийских систем М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», две гаубицы Д-20, одна Д-30, две «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», противотанковое орудие «Рапира». В Запорожской области в районе Трудового была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У. Средствами ПВО были перехвачены четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и сбит 31 украинский беспилотник.

В ДНР в районе Серебрянки были поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны. Также были уничтожены командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ под Авдеевкой и полевой склад боеприпасов ВСУ в районе Новодонецкого. Подразделения Западной группировки улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, где при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки ВСУ.

ВСУ дважды обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, в результате были повреждены хозпостройка и фасад одного из частных домов. Позже днем Гладков рассказал, что система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе, пострадавших нет, были повреждены три частных дома и одна хозпостройка.

Фото: t.me/vvgladkov

Утром в Кривом Роге прогремел взрыв, о котором в своем Telegram-канале сообщал председатель городского совета обороны Александр Вилкул. Перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Украинские власти подтвердили прилет ракеты в одно из административных зданий в городе. Отмечается, что в строении находится отделение местной полиции. По данным МВД Украины, погиб полицейский, из-под завалов достали троих человек, еще шесть сотрудников получили травмы различной степени тяжести. Российское Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Украинский беспилотник сбили в Крыму, сообщал утром глава республики Сергей Аксенов. Чиновник написал в Telegram-канале, что ПВО отработала на севере полуострова.

Два украинских беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, БПЛА целились по месту для голосования в городе Скадовске, а также били по участкам в Новой Каховке и Збурьевке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Севастополе задержали местного жителя, по указанию военной разведки Украины готовившего теракт на железной дороге с целью нарушения воинских перевозок в Крыму. ФСБ показала видео допроса, на котором тот признался, что получил координаты схрона с самодельным взрывным устройством от мужчины, представившегося представителем ГУР, с которым переписывался в интернете. Кроме того, крымчанин должен был заниматься сбором данных о передвижениях подлодок и вылетах авиации с аэродрома Бельбек.

ВСУ взяли тактическую паузу после потерь, понесенных в районах Работино и Вербового, рассказал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, за последние сутки противник не предпринимал активных действий, в то же время ВС РФ продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ, чтобы не дать им восполнить потери.

Фото: МО РФ

Также Балицкий подчеркнул, что российские военные подбили еще один танк Challenger 2 в зоне СВО, итого уничтожено уже два. По его словам, с точки зрения броневой мощи эти танки «никак себя не показывают», и вновь уничтоженная машина, «в принципе, полыхнула после первого же попадания». Балицкий предположил, что подбитые танки выставят в музее, поскольку ВСУ вряд ли смогут забрать их из-за огромного веса. Чиновник также рассказал, что в Запорожской области у ВСУ остаются еще порядка семи Challenger 2, из которых два были обнаружены с помощью дронов в Орехове и еще четыре зафиксировали под Степногорском.

Самым уязвимым местом британского танка Challenger 2 является боковая проекция, считает военный эксперт Алексей Леонков. Он подчеркнул, что неуязвимых танков не бывает, у каждого есть зоны, в которые нужно бить. Леонков отметил, что даже если на боковой проекции установлена дополнительная защита, существуют тандемные боеприпасы, которые срабатывают на ней и прожигают бронь. По подсчетам эксперта, если ВСУ потеряли два из 14 танков Challenger 2 , то осталось уничтожить еще дюжину.

Участник СВО из Невьянска Свердловской области, мобилизованный в сентябре 2022 года, в течение года не получал выплат из-за своего полного тезки в воинской части, с которым у них полностью совпадают Ф. И. О., рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. Парламентарий в своем Telegram-канале сообщил, что военная прокуратура ЦВО уже разобралась в ситуации. Оказалось, что в базу «Алушта» были внесены данные только одного из военнослужащих с одинаковыми Ф. И. О., но теперь проблема решена. Невьянцу впервые начислили денежное довольствие, в ближайшее время ему должны перевести все заработанные средства.

Выезжать с Украины запретят только тем военнообязанным женщинам, которые уже мобилизованы, заверил представитель президента страны в Верховной раде, член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Накануне чиновник заявил, что украинкам, которые с 1 октября должны встать на воинский учет, ограничат право выезда так же, как и мужчинам. По его словам, женщинам можно будет уехать только при наличии документов, дающих право на временный выезд.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо, в котором изложил позицию относительно зерновой сделки, сообщило немецкое издание Bild. По его данным, для возобновления российского участия в реализации так называемой Черноморской инициативы Гутерриш предложил Москве заключить соглашение из четырех пунктов, предполагающих снятие европейских санкций с Россельхозбанка, страхование грузоперевозок, разблокировку активов и разрешение швартоваться в портах стран ЕС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг мог косвенно осудить Генштаб Украины за игнорирование рекомендаций Пентагона, отказавшись отвечать на вопрос евродепутата Клэр Дейли о потерях ВСУ, предположил военкор Евгений Поддубный. Ранее издание New York Times сообщало со ссылкой на источники, что в Пентагоне призывали украинскую армию сосредоточиться на наступлении на Мелитополь и Бердянск, но командующий украинской армией Валерий Залужный предпочел оборонительную тактику.

Страны G20 на переговорах без участия России пока не выработали позицию по вопросу Украины, сообщил премьер Великобритании Риши Сунак. По данным Bloomberg, камнем преткновения стала позиция Китая. Предположительно, инициатором переговоров стала Германия, посчитавшая, что нужно четко выступить с осуждением действий России в СВО.

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