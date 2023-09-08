В Кривом Роге сообщили о взрыве

Фото: ГСЧС Украины

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. В области ранее была объявлена воздушная тревога.

Кривой Рог. Взрыв, — написал Вилкул.

Ранее сообщалось о серии взрывов в украинском городе Сумы. По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога. 7 сентября также сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Сумах. Других подробностей не приводилось.

До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что серия взрывов прогремела в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. По имеющейся информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.

Перед этим глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что 6 сентября несколько объектов припортовой инфраструктуры были повреждены в результате налета беспилотников. По словам чиновника, разрушения были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. Кроме того, днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось.