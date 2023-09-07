В Сумах произошли взрывы «Общественное»: в Сумах произошли взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы произошли в ночь на 7 сентября в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинское издание «Общественное». Детали издание не приводит.

Одновременно со взрывами в Сумской области объявили воздушную тревогу. Также сирены звучат в Одесской области.

О серии взрывов в Сумской области также сообщило издание Klymenko Time. По предварительным данным, в регионе работали системы ПВО. При этом воздушную тревогу также объявляли в Харьковской области.

Днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Взрыв произошел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. На место прибыли спасатели.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер ранее сообщил, что 6 сентября несколько объектов припортовой инфраструктуры были повреждены в результате налета беспилотников. По словам чиновника, разрушения были зафиксированы в нескольких населенных пунктах. До этого сообщалось, что в ночь на 6 сентября взрывы произошли в городе Килия Одесской области Украины. Отмечается, что в этом городе расположены речной порт и крупный судостроительный-судоремонтный завод.