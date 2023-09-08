ВСУ готовят наступление летом 2024-го: новости СВО на утро 8 сентября

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины могут пойти в новое наступление летом 2024 года, заявил американский военный Мэттью Вандайк. По его мнению, в атаке украинские войска планируют применить американские истребители F-16, которые в скором времени будут поставлены Киеву.

Российские военные, представляющие добровольческий отряд «Барс-10», сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One стоимостью €550 тысяч, заявил командир отряда с позывным Сатурн. По его словам, обломки беспилотника упали в том месте бывшего водохранилища, где дно до конца не высохло и напоминает болото, сейчас они переданы для изучения военным специалистам.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области украинские военные нанесли удар по легковой машине, в которой находилась семья с двумя детьми. В результате обстрела 13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги.

Вечером 7 сентября силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Выгоничскому району Брянска, заявил губернатор региона Александр Богомаз. В результате инцидента никто не пострадал. До этого он также сообщил, что украинская сторона с помощью дрона пыталась атаковать промышленный объект, после чего загорелось административное здание.

В Минобороны России подчеркнули, что ВС РФ пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам в Брянской области. Средства ПВО перехватили два вражеских дрона, один из которых был уничтожен в воздухе.

Герой России Рустам Сайфуллин выразил уверенность, что кассетные боеприпасы натовского образца не помогут ВСУ прорвать линию обороны российских сил. Полковник подчеркнул, что позиции ВС РФ обустроены по всем правилам фортификации.

В ночь на пятницу, 8 сентября, в украинском городе Сумы прогремела серия взрывов. Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога.

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $600 млн, сообщила заместитель официального представитель Пентагона Сабрина Сингх. Деньги направляются для поддержи потребностей украинских войск на поле боя. Она подчеркнула, что на этот раз средства выделяются на закупку Киевом нового вооружения, а не на поставки Пентагоном своего оружия.

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Дипломат также добавила, что власти США намерены доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams. Сами боевые машины, как она отметила, Киев получит уже этой осенью.

Глава МИД Германии Анналена Бербок признала невозможность быстрой поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву. В связи с этим она предложила в настоящее время заниматься вопросами актуальной поддержки Украины.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер усомнился в способности госсекретаря США Энтони Блинкена судить об успехах контрнаступления ВСУ, не побывав на передовой. Офицер считает, что если американский дипломат решится поехать на фронт, то он там погибнет.

Разведчик также высказал мнение, что Украина даже при желании сохранить жизни своих граждан не сможет остановить наступление из страха перед Западом. Решение Киева отказаться от наступательных действий, по мнению эксперта, лишит ВСУ поставляемых Европой и США вооружений.

Ветеран ВВС США Стивен Майерс заявил, что украинские войска находятся в тяжелом положении, поскольку не имеют эффективной контрстратегии, а западная военная помощь не изменит положение дел на фронте. Более того, он уверен, что Киеву необходимо срочно искать выход из конфликта с Россией.

Контрнаступление ВСУ идет не по плану не только из-за отсутствия необходимого числа танков и самолетов, но и мостоукладчиков, заявил колумнист издания Forbes Дэвид Экс. В ходе критической фазы важных боев украинские войска вынуждены тормозить свои атаки.

Читайте также:

Французский CAESAR впервые ударил по РФ: новости СВО на вечер 7 сентября