В США указали на неожиданную причину проблем с наступлением ВСУ Forbes: ВСУ для наступления требуются мостоукладчики

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Вооруженным силам Украины требуются не только танки и самолеты, но и мостоукладчики, из-за отсутствия которых тормозится контрнаступление, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, это уже сказалось на темпах украинского продвижения.

Сколько бы танковых мостоукладчиков не было у украинцев — их слишком мало. Во время критической фазы важных боев в Запорожской и Донецкой областях на юге Украины еще в июне четырем украинским бригадам пришлось остановить наступление, поскольку русские отошли за ручей, а в наличии был только один мостоукладчик, — утверждает Экс.

Он уточнил, что в том июньском эпизоде конфликта российские войска с другой стороны водного барьера обстреляли украинскую технику противотанковыми ракетами. По данным журналиста, у 72 украинских бригад имеется лишь около 70 бронетанковых мостоукладчиков и несколько десятков небронированных.

Обозреватель считает, что поскольку отсутствие нужного количества мостоукладчиков является одной из причин замедления контрнаступления ВСУ, союзникам Украины следует напомнить о потребности Киева в «скучном и непривлекательном» оборудовании.

Ранее наемник из США Мэттью Вандайк заявил, что ВСУ планируют новое наступление летом 2024 года. По его словам, украинские войска намерены задействовать в атаке американские истребители F-16. Он также обратил внимание, что хорошо укрепленная российская линия обороны, обложенная минными полями, всерьез осложнила задачу ВСУ, оказавшись для них неожиданным препятствием.