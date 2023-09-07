«Они в большой беде»: в США призвали Украину найти выход из конфликта с РФ Ветеран ВВС США Майерс: Украине нужно срочно искать выход из конфликта с РФ

Фото: МО Украины

Украине необходимо срочно искать выход из вооруженного конфликта с Россией, заявил в интервью USA Today ветеран ВВС США Стивен Майерс. По его словам, украинские войска находятся сейчас «в большой беде».

У украинцев нет эффективной контрстратегии. Они сейчас в большой беде. Они не говорят о контрударах русских, которые <...> являются экспертами в расстановке ловушек, — отметил офицер.

Еще один собеседник издания, профессор Сиракузского университета Шон Макфейт, высказал мнение, что дополнительная военная помощь, которую США обещали Украине, не сможет спасти положение на поле боя. Ученый также подверг критике Пентагон, который после войны во Вьетнаме, Ираке и Афганистане не сделал выводы и не сменил подход к ведению боевых действий в украинской кампании.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что сейчас сигналов со стороны Украины о возможности проведения переговоров не поступало. Более того, Киев не передавал никаких сообщений через турецкую сторону, добавил он.

Ранее постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд заявил, что в настоящее время ситуация на Украине «плохая», а положение дел в стране не улучшается. Американская сторона на ближайшем заседании международной организации будет добиваться вывода российских войск с территории Украины.