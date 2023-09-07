В Пентагоне рассказали, как одна ошибка США обернулась кошмаром для ВСУ Американский разведчик Мол: США переоценили наступательные возможности ВСУ

Фото: МО Украины

Вашингтон напрасно полагал, что украинской армии удастся прорвать оборону Вооруженных сил России, сообщил аналитик разведывательного управления Минобороны США Трент Мол. По его словам, которые приводит The Economist, именно из-за этой ошибки ВСУ ввязались в авантюру с кошмарно медленным контрнаступлением.

Если бы у нас состоялся этот разговор две недели назад, я был бы немного более пессимистичен, — сказал эксперт.

Он признал, что ни американские, ни украинские чиновники оказались не в состоянии реально оценить глубину российской обороны. Как следствие, были сделаны неверные выводы о возможностях ВСУ. По словам эксперта, сейчас положение украинской армии становится все более тяжелым из-за двух факторов. Во-первых, ВСУ вынуждены экономить поставляемые им боеприпасы. Во-вторых, с приходом осени погодные условия не будут способствовать активному продвижению.

Ранее ветеран американской разведки Скотт Риттер утверждал, что политика киевского руководства может спровоцировать глобальный конфликт. По его словам, Украина попытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, так как ВСУ не могут добиться успехов на передовой. Вмешательство НАТО украинским властям кажется наиболее очевидным и приемлемым сценарием в сложившихся обстоятельствах.