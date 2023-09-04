Ушаков заявил о нежелании Украины идти на переговоры Ушаков: сигналов от Украины о возможности переговоров не поступало

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Юрий Ушаков

Никаких сигналов со стороны Украины о возможности проведения переговоров не поступало, заявил в эфире Первого канала помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Москва их не видела.

Переговоры проводятся между двумя сторонами. Пока никаких сигналов с другой стороны насчет возможности переговоров не поступало. Мы этого не видели, — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, побывавший в Киеве накануне встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, никаких сообщений оттуда не передавал.

Встреча глав двух государств состоялась 4 сентября. В рамках мероприятия Эрдоган выразил готовность стать посредником в переговорах РФ и Украины. Путин, в свою очередь, отметил, что глава республики всегда уделял большое внимание вопросу урегулирования украинского конфликта. При его посредничестве уже был достигнут определенный прогресс, однако Украина выбросила все проекты документов на свалку, заявил российский президент.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к переговорам с Россией лежит через поле боя. По его словам, конфликт в стране не может быть прекращен, если стороны просто начнут диалог. Чиновник предположил, что заморозка конфликта даст России передышку, которой Москва воспользуется для подготовки новой атаки.