Серия взрывов прогремела в украинском городе Сумы, сообщает в своем Telegram-канале издание «Суспильне». По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.
В Сумах был слышен звук взрыва, — говорится в сообщении издания.
7 сентября также сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Сумах. Других подробностей не приводилось.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что серия взрывов прогремела в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. По имеющейся информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.
Перед этим глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что 6 сентября несколько объектов припортовой инфраструктуры были повреждены в результате налета беспилотников. По словам чиновника, разрушения были зафиксированы в нескольких населенных пунктах.
Кроме того, днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось.