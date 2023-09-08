СМИ сообщили о взрывах в Сумах «Суспильне»: в украинском городе Сумы прогремели взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Серия взрывов прогремела в украинском городе Сумы, сообщает в своем Telegram-канале издание «Суспильне». По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

В Сумах был слышен звук взрыва, — говорится в сообщении издания.

7 сентября также сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Сумах. Других подробностей не приводилось.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что серия взрывов прогремела в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. По имеющейся информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.

Перед этим глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что 6 сентября несколько объектов припортовой инфраструктуры были повреждены в результате налета беспилотников. По словам чиновника, разрушения были зафиксированы в нескольких населенных пунктах.

Кроме того, днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось.