Французский CAESAR впервые ударил по РФ: новости СВО на вечер 7 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

CAESAR

7 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные обнаружили украинский десант на острове Переяславский в устье реки Днепр. В результате отражения атаки были уничтожены три группы украинских диверсантов.

Суммарно за сутки в результате действий российских сил на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО было отражено 28 атак противника, уничтожено около 750 украинских военных, уничтожено 63 единицы техники и 41 беспилотник. Кроме этого, были поражены станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА «Буковель-AD» и полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Также российские системы ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские военные нанесли удар по месту скопления бойцов ВСУ во время очередной ротации в районе населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. По его словам, при ударе погибли не менее 100 украинских солдат. Ротация была сорвана.

Кроме этого, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что бойцы ВС РФ нанесли несколько ударов по месту скопления иностранных добровольцев и наемников ВСУ между населенными пунктами Работино и Вербовое. По его словам, российская авиация сбросила на позиции иностранных бойцов авиабомбы ФАБ-500, также была применена артиллерия. Он заверил, что Работино остается под огневым контролем российских войск.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru СУ-34 ВКС России

Также Рогов рассказал, что в городе Запорожье, находящемся под контролем Украины, прогремел мощный взрыв. Других подробностей произошедшего он не привел.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что украинские военные стали активно стягивать силы к Артемовску с целью прорвать российскую оборону и взять город под свой контроль. Он отметил, что сейчас ВСУ необходимо показать значительные достижения на фронте и взятие Артемовска могло бы стать одним из них.

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что колонна ВСУ с бронетехникой выехала из Харькова. По данным канала, колонна отправилась в Днепр, таким маршрутом ВСУ перебрасывают технику в Запорожье. Источники добавили, что в колонне также есть иностранные наемники и западная бронетехника.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что ВСУ постепенно теряют боевую сплоченность в Харьковской области в районе Купянска. По его мнению, такое положение дел в скором времени может привести к краху украинской армии.

Telegram-канал «Иди и смотри» опубликовал кадры попадания беспилотников «Герань» по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Видео снято со стороны Румынии. По данным канала, порт активно использовался ВСУ для перевалки топлива, боеприпасов и оружия.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянском. По его словам, в результате падения обломков в здании железнодорожного вокзала Брянск I были выбиты стекла. Также повреждены привокзальная площадь и несколько припаркованных рядом автомобилей. Позднее он сообщил об уничтожении еще одного дрона на подлете к Брянску.

Параллельно с ним Минобороны РФ сообщило, что украинский беспилотник самолетного типа попытался совершить атаку на объекты на территории России. Уточнялось, что дрон был сбит в небе над Брянской областью. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Фото: МО РФ Работа расчета зенитно-ракетной батареи

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые обстреляли Брянскую область из французской ракетной установки CAESAR. По информации канала, первый обстрел из данного типа вооружения произошел 6 сентября, на следующий день ситуация повторилась. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил режим ЧС на месте падения обломков украинского беспилотника в Ростове-на-Дону. По его словам, ограничения затронут жителей трех домов по улице Пушкина. Всего в этих домах проживают 99 человек.

Как заявил глава городского округа Раменское Николай Ханин, в результате падения украинского беспилотника у жилого дома были выбиты окна в пяти квартирах, также повреждения получили четыре автомобиля. По данным Telegram-канала Baza, в результате падения обломков украинского беспилотника пострадал один человек, у мужчины прихватило сердце после того, как в его доме повыбивало окна. От госпитализации мужчина отказался.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ВСУ обстреляли из артиллерии поселок Задорожный Краснояружского района. Он уточнил, что в результате атаки пострадавших нет, однако при обстреле была повреждена линия электропередачи.

Оперативные службы Запорожской области со стороны России сообщили, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по Энергодару. Рядом с местом обстрела находится Запорожская АЭС.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что двое подростков получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ по зданию городской школы. По его словам, обстрелу подвергся микрорайон Квартал 88.

ФСБ сообщила о пресечении попытки терактов на территории ДНР в преддверии единого дня голосования. Уточняется, что в городе Докучаевске был найден схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. В ФСБ уточнили, что вооружение принадлежит украинским диверсантам.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Досрочное голосование на выборах в Донецке

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, американское правительство направит изъятые у российских предпринимателей активы на поддержку ветеранов ВСУ. По его словам, речь идет об активах, принадлежавших подпавшим под санкции бизнесменам. Всего планируется передать около $5,4 млн. Отмечается, что власти США впервые передают Украине такие средства. Кроме этого, накануне он пообещал предоставить ВСУ военную помощь и, в частности, отправить боеприпасы с обедненным ураном.

По данным New York Times, правительство Соединенных Штатов также планирует передать Киеву очередную партию кассетных боеприпасов. По словам ряда американских чиновников, боеприпасы будут отправлены на Украину в ближайшее время. Количество передаваемых снарядов неизвестно, однако отмечается, что в распоряжении Пентагона есть несколько сотен тысяч таких боеприпасов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение США передать снаряды с обедненным ураном Украине очень плохой новостью. По его словам, ответственность за этот шаг будет лежать на Вашингтоне. Как утверждает военный эксперт Анатолий Матвийчук, применение украинской армией снарядов с обедненным ураном приведет к тому, что территории на линии боевого соприкосновения не будут пригодны для жизни. Он подчеркнул, что российские войска начнут массированное применение авиации и артиллерии для уничтожения техники ВСУ, использующей снаряды с обедненным ураном.

Как считает военкор Александр Коц, нового пакета военной помощи для Украины, выделенного США, хватит примерно на 10 дней. Он утверждает, что ежедневно ВСУ тратят около $100 млн на боевые действия, что подтвердил уже бывший министр обороны страны Алексей Резников. Вашингтон же предоставил Киеву $1 млрд. Однако Коц подчеркнул, что далеко не все эти средства будут направлены исключительно на закупку бронетехники и других вооружений.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что американские танки M1 Abrams, поставленные на Украину властями США, будут уничтожены. По его словам, эта бронетехника отправится «на металлолом», как это уже произошло с немецкими и британскими танками Leopard и Challenger.

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press Основной боевой танк США Abrams

Конструкторское бюро «Восток» планирует запустить производство новых барражирующих боеприпасов, получивших название «Скальпель». Они будут использоваться в рамках военной операции на Украине. Предполагается, что готовое изделие будет представлено в октябре, бюро уже получило заявки на платформу от нескольких подразделений Вооруженных сил России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении в звании Андрея Мордвичева, занимающего должность командующего группировкой войск «Центр» в зоне проведения военной операции, до звания генерал-полковника. Звания также присвоены командующему 8-й гвардейской общевойсковой армией Геннадию Анашкину и начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александру Шестакову.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта.

На Украине ограничат выезд за границу женщинам, которые с 1 октября должны будут встать на воинский учет. Как заявил представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский, если женщины будут стоять на воинском учете, то они получат статус военнообязанных и в отношении них будет применяться порядок выезда за границу, установленный для военнообязанных.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что к концу года ВСУ могут потерять более 500 тысяч человек. По его словам, власти страны целенаправленно не записывают в потери солдат, которые не вернутся на поле боя, чтобы не выплачивать пособия семьям.

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин не развернул бы военную операцию на Украине, если бы американские демократы не заняли Белый дом в 2021 году. Он отметил, что нынешний американский президент Джо Байден пришел к власти благодаря фальсификации выборов. В конечном итоге эта авантюра привела к боевым действиям на Украине, уверен Трамп.

Минобороны России сообщило, что военнослужащий 1430-го мотострелкового полка 42-й дивизии ВС РФ спас своих сослуживцев во время атаки украинского беспилотника. По информации ведомства, ефрейтор Павел Янков закрыл собой других бойцов, когда в окоп прилетел вражеский дрон-камикадзе.

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