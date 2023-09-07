США передадут изъятые у россиян активы на помощь ветеранам ВСУ

Фото: FabiÃƒÂ°N SimÃƒÂ�N/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство США направит изъятые у российских предпринимателей активы на поддержку ветеранов Вооруженных сил Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет об активах, принадлежавших попавшим под санкции бизнесменам. Всего планируется передать около $5,4 млн. Отмечается, что власти США впервые передают Украине такие средства.

Впервые мы направляем Украине активы, изъятые у подсанкционных российских олигархов, которые будут использоваться для поддержки украинских ветеранов, — рассказал Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что выделенные правительством США средства будут направлены на реабилитацию украинских ветеранов. Кроме того, власти Киева смогут использовать их для реинтеграции участников боевых действий в общественную жизнь.

Глава Госдепа США прибыл в Киев с официальным визитом в минувшую среду, 6 сентября. Он уже провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, Киев высоко ценит визиты американских партнеров. Он поблагодарил американского чиновника за поддержку, а также финансовую помощь. В ходе беседы он также затронул вопросы, связанные с подготовкой к зиме.