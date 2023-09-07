Дроны ВСУ атаковали три региона России: новости СВО на утро 7 сентября

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Российские военнослужащие в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки Вооруженных сил Украины тремя беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский дрон в Раменском районе Подмосковья, еще два были сбиты в Ростовской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате падения обломков вражеского дрона разрушений и пострадавших нет.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь отметил, что в результате происшествия один человек получил травмы, однако от госпитализации он отказался. Кроме того, обломками БПЛА оказались повреждены несколько автомобили, а также выбиты окна трех зданий.

Силы ПВО РФ также в ночь на 7 сентября пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с помощью беспилотника в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.

Глава пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что штурмовая и армейская авиация нанесла серию ударов по живой силе и бронетехнике украинских военных на пяти направлениях. Кроме этого, ВС РФ ракетными ударами поразили два опорных пункта ВСУ и два пункта временной дислокации подразделений 118-й бригады теробороны в районах Нового и Южного.

Поздно вечером 6 сентября в Сумской области Украины прогремела серия взрывов. По предварительным данным, в регионе работали силы противовоздушной обороны. В области была объявлена воздушная тревога. Позже в самих Сумах произошли взрывы.

Кроме того, взрывы прозвучали в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.

Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 7 сентября Вооруженные силы Украины выпустили по нескольким районам Донецка девять натовских снарядов калибра 155 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под удар украинской армии попали Киевский, Петровский и Куйбышевский районы города.

Американские власти выделят Украине новый пакет помощи на сумму более $1 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, часть средств будет направлена на усиление противовоздушной обороны страны.

Кроме этого, администрация президента США одобрила выделение Киеву военной помощи на сумму $175 млн. В рамках нее Киев получит дополнительное оборудование для систем противовоздушной обороны, противотанковое оружие, а также снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что эти боеприпасы не представляют никакой угрозы. Вместе с этим власти США рассчитывают, что снаряды с обедненным ураном позволят украинским войскам быть более эффективными на поле боя.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном, подчеркнул, что Вашингтон намерен сохранять антироссийский плацдарм даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских земель. Он подчеркнул, что эти боеприпасы не смогут помочь Киеву изменить ход спецоперации.

Численность Вооруженных сил Украины с февраля 2022 года выросла более чем втрое — с 261 тысячи человек до 800 тысяч, сообщил глава Минобороны страны Рустем Умеров. В настоящее время в секторе безопасности заняты более одного миллиона украинцев, добавил он.

Стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия любой ценой приведет к победе России, заявил отставной офицер ВС США Дэниэл Дэвис. По его словам, Москва не сможет потерпеть поражение, поскольку обладает решающим техническим и демографическим превосходством.

Украинский конфликт развязали ЦРУ и MI6, свергнув законную власть в 2014 году, заявил бывший американский сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк. Он отметил, что многие консерваторы в США понимают, что Россия не хотела начала боевых действий.

Вашингтон будет нагнетать конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, высказал мнение американский политик и правозащитник Аджаму Барака. По его словам, политика США в отношении Украины «морально не оправдана», поскольку Вашингтону «плевать на украинцев».

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