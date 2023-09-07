«Красивые бусики»: военкор Коц высказался о новом пакете помощи для Киева Военкор Коц усомнился в значимости нового пакета военной помощи для Украины

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Нового пакета военной помощи для Украины, выделенного США, хватит примерно на 10 дней, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил, что ежедневно Вооруженные силы Украины тратят около $100 млн на боевые действия, что подтвердил уже бывший министр обороны страны Алексей Резников. Вашингтон же предоставил Киеву $1 млрд. Однако Коц подчеркнул, что далеко не все эти средства будут направлены исключительно на закупку бронетехники и других вооружений.

То есть, условно, денег этих хватит на 10 дней. При том, что не все они выделены, собственно, на войну. На вооружение и военную технику из запасов Министерства обороны США — только 175 млн. Еще 100 млн — для поддержки долгосрочных военных потребностей, — рассказал военкор.

Коц усомнился в том, что новый пакет военной помощи изменит ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. По его мнению, поддержку со стороны Вашингтона можно назвать «красивыми бусиками», которые не помогут Украине добиться каких-либо значимых успехов в боевых действиях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее прибыл на Украину с официальным визитом. В ходе своего выступления он заявил о выделении нового пакета помощи в размере $1 млрд. Также он подчеркнул, что США приняли решение передать конфискованные у российских предпринимателей активы на помощь ветеранам Вооруженных сил Украины. Средства пойдут на их реабилитацию и реинтеграцию.