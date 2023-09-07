Названа причина, по которой ВСУ стягивают силы к Артемовску Полковник Матвийчук: ВСУ хотят вернуть себе Артемовск

Фото: МО Украины

Украинские военные стали активно стягивать силы к Артемовску с целью прорвать российскую оборону и взять город под свой контроль, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что сейчас ВСУ необходимо показать значительные достижения на фронте, и взятие Артемовска могло бы стать одним из них.

Они пытаются все-таки прорвать оборону наших войск под Артемовском. Они хотят показать, что оставление Артемовска — это была случайность, чисто военная необходимость, а сейчас они в состоянии вернуть Артемовск себе под контроль, — считает Матвийчук.

По его словам, взятие под контроль мелких деревень на Запорожском направлении не является значительным успехом армии, в отличие от взятия Артемовска. Военэксперт отметил, что на подходах к городу стоит прочная оборона ВС России.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные пытаются изо всех сил атаковать позиции ВС России на Артемовском направлении в зоне СВО. По его словам, ВСУ несут колоссальные потери, российские военные не подпускают их к городу.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пытаются контратаковать на участке Клещеевка — Андреевка вблизи Артемовска. По его словам, борьба ведется за решающие высоты на флангах города.