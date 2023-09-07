Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских войск, заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская Правда». По его словам, ВСУ уже минимум семь раз заявляли о взятии Работино, но это ложь.

Работино повторяет, по сути, судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых представители Зеленского говорили большое количество раз, я даже сбился со счета. По Работино я насчитал семь раз с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ, но это не соответствует действительности,сказал Рогов.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории.

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что поселок Работино находится в так называемой серой зоне, так как ни одна сторона не может установить над ним полный контроль. По словам журналиста, подразделения российской армии сталкиваются с определенными трудностями из-за нехватки артиллерийской поддержки.

Отметим, что в боях за Работино участвует последнее оставшееся в резерве крупное подразделение ВСУ — 82-я десантно-штурмовая бригада, которая укомплектована немецкими бронемашинами, английскими танками и другой западной техникой.