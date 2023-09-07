Рогов: Работино остается под огневым контролем ВС России

Фото: МО РФ

Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских войск, заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская Правда». По его словам, ВСУ уже минимум семь раз заявляли о взятии Работино, но это ложь.

Работино повторяет, по сути, судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых представители Зеленского говорили большое количество раз, я даже сбился со счета. По Работино я насчитал семь раз с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ, но это не соответствует действительности, — сказал Рогов.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории.

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что поселок Работино находится в так называемой серой зоне, так как ни одна сторона не может установить над ним полный контроль. По словам журналиста, подразделения российской армии сталкиваются с определенными трудностями из-за нехватки артиллерийской поддержки.

Отметим, что в боях за Работино участвует последнее оставшееся в резерве крупное подразделение ВСУ — 82-я десантно-штурмовая бригада, которая укомплектована немецкими бронемашинами, английскими танками и другой западной техникой.