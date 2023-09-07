ФСБ пресекла попытки терактов в ДНР перед выборами

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли попытки терактов на территории ДНР в преддверии единого дня голосования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Уточняется, что в городе Докучаевске был найден схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. В ФСБ уточнили, что вооружение принадлежит украинским диверсантам.

Обнаруженный тайник организован одним из диверсионных подразделений ВФУ и предназначался для совершения терактов в преддверии единого дня голосования на территории Донецкой Народной Республики, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в тайнике были найдены 39 автоматов, снайперская винтовка, по два пулемета и гранатомета РПГ-7, два пехотных огнемета «Шмель». В комплекте с ними шли более тысячи патронов и 12 осколочно-фугасных гранат.

Ранее сообщалось, что украинская ДРГ заложила бомбу в доме начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского. Оперслужбы уточнили, что госслужащий при взрыве серьезно не пострадал, но медицинская помощь понадобилась его сыну. Подозреваемая в покушении на убийство бывшего председателя таможенного комитета ЛНР была задержана. Установлено, что женщина передала Юрию Афанасьевскому 3 сентября мобильный телефон со взрывчаткой. Устройство сдетонировало при активации. Подтверждается, что при взрыве пострадали Афанасьевский и его сын.