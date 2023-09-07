Появились кадры прилета «Гераней» по порту Измаил в Одесской области

Фото: Russian Emergencies Ministry/via/Global Look Press

Telegram-канал «Иди и смотри» опубликовал кадры попадания беспилотников «Герань» по портовой инфраструктуре Измаила в Одесской области. Видео снято со стороны Румынии.

4 сентября глава региональной администрации Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе на юге Одесской области были повреждены несколько складских и производственных помещений. На некоторых объектах фиксировались возгорания. Их удалось ликвидировать ближе к утру. Также повреждения получило некоторое оборудование промышленных предприятий.

При этом в ночь на 4 сентября в Одесской области на протяжении 3,5 часа работали сирены воздушной тревоги. Украинские средства массовой информации сообщали, что в крупном порту Измаил прогремело несколько взрывов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис позже опроверг сообщения о том, что на территории страны упали и взорвались российские беспилотники. До этого информацию о падении дронов распространил представитель МИД Украины Олег Николенко. Президент отметил, что в Румынии осуществляется полный контроль над национальным пространством.