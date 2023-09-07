Военэксперт объяснил, зачем Киеву американские снаряды с обедненным ураном Военэксперт Матвийчук: Киев сделает зону СВО непригодной для жизни

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Применение украинской армией снарядов с обедненным ураном приведет к тому, что территории на линии боевого соприкосновения не будут пригодны для жизни, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он не исключил, что Киев сознательно идет на такие меры, так как не в состоянии вернуть утраченные регионы.

Их применение в зоне СВО отразится как на российских солдатах, так и на ВСУ, так как они являются достаточно активными с точки зрения лучевых излучений. Возможно, Киев уже решил, что потерянные территории Украины не вернутся никогда, и решили следовать принципу «да не доставайся ты никому», чтобы обе стороны потеряли к ним интерес. Таким образом, те территории станут непригодными для жизни, — сказал Матвийчук.

По его словам, такой подход киевских властей можно назвать геноцидом. Он также напомнил, что опыт применения боеприпасов с обедненным ураном в Югославии был крайне негативным. Там возникали очаги заражения, и это в дальнейшем сказывалось на здоровье населения.

Ранее стало известно о решении США передать украинской армии боеприпасы для танков M1 Abrams с сердечником из обедненного урана. Позднее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что такие снаряды позволят Вооруженным силам Украины быть более эффективными на поле боя. При этом чиновник заверил, что боеприпасы не представляют радиоактивной угрозы.