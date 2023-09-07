«Иди и смотри»: колонна ВСУ покинула Харьков

Фото: Sgt. Armando Elizalde/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщает, что колонна ВСУ с бронетехникой выехала из Харькова. По данным канала, колонна отправилась в Днепропетровск, таким маршрутом ВСУ перебрасывают технику в Запорожье. Источники добавили, что в колонне также есть иностранные наемники и западная бронетехника.

Утром выехала колонна ВСУ, — говорится в сообщении.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ранее заявил, что ВСУ постепенно теряют боевую сплоченность в Харьковской области в районе Купянска. По его мнению, такое положение дел в скором времени может привести к краху украинской армии.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что к концу года ВСУ могут потерять более 500 тысяч человек. По его информации, власти страны целенаправленно не записывают в потери солдат, которые не вернутся на поле боя, чтобы не выплачивать пособия семьям.

Американский журналист Джон Пол Рэтбон отмечал, что малоквалифицированные кадры ВСУ также послужили одной из причин провального контрнаступления и больших потерь Украины. По его словам, большая часть военнослужащих не умела обращаться с западной техникой.