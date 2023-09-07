Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

Фото: t.me/vrogov

Мощный взрыв прогремел в Запорожье, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Подробности он обещал раскрыть позднее.

В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном нацистами, прозвучал взрыв. Подробности позже, — написал Рогов.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что российские войска нанесли удар по расположениям ВСУ в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. По его словам, противник как раз осуществлял ротацию. В результате были ликвидированы порядка 100 украинских бойцов. Кроме того, ВСУ потеряли два танка, два миномета, девять артиллерийских орудий и три беспилотника.

До этого Балицкий утверждал, что российские войска оставили населенный пункт Работино. Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности закрепиться на данной территории. Глава региона также отметил, что отход имел тактический характер. В Министерстве обороны России позднее сообщили, что изменений в тактическом положении российских войск нет.