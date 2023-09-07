Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотника ВСУ в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

Украинский беспилотник самолетного типа попытался совершить атаку на объекты на территории России, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. Уточняется, что дрон был сбит в небе над Брянской областью. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет.

7 сентября около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — рассказали в Минобороны.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы ПВО в ночь на 7 сентября уничтожили беспилотник в небе над Брянским районом. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Позднее брянский губернатор сообщил о новой атаке БПЛА ВСУ. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Брянском. По его словам, в результате падения обломков в здании железнодорожного вокзала Брянск I были выбиты стекла. Также повреждениям подверглись привокзальная площадь и несколько припаркованных рядом автомобилей. О пострадавших глава региона не сообщил.

Вскоре после этого Богомаз сообщил, что еще один украинский беспилотник был сбит силами ПВО на подлете к Брянску. Губернатор уточнил, что в результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет.