Брянскую область впервые обстреляли из установки CAESAR SHOT: ВСУ впервые обстреляли Брянскую область из французской установки CAESAR

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ впервые обстреляли Брянскую область из французской ракетной установки CAESAR. По информации канала, первый обстрел из данного типа вооружения произошел 6 сентября, на следующий день ситуация повторилась. Минобороны РФ не комментировало информацию.

SHOT сообщает, что пострадавших нет. CAESAR — это 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской компанией Nexter.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила 7 сентября, что украинский беспилотник самолетного типа попытался совершить атаку на объекты на территории России. Уточнялось, что дрон был сбит в небе над Брянской областью. В результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы ПВО в ночь на 7 сентября уничтожили беспилотник в небе над Брянским районом. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Позднее брянский губернатор сообщил о новой атаке БПЛА ВСУ. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Брянском. По его словам, в результате падения обломков в здании железнодорожного вокзала Брянск I были выбиты стекла. Также повреждениям подверглись привокзальная площадь и несколько припаркованных рядом автомобилей. О пострадавших глава региона не сообщил.