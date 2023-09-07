Два подростка получили ранения в результате обстрела Горловки ВСУ Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле территории у одной из школ города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два подростка получили ранения в результате массированного обстрела ВСУ школы Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram. По его словам, обстрелу подвергся микрорайон «Квартал 88».

Украинские вооруженные бандформирования в эти минуты подвергают массированному обстрелу микрорайон «Квартал 88» (Центрально-Городской район Горловки). Снаряды разрываются около школы № 36, — написал Приходько.

2 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в поселке городского типа Старомихайловка в результате обстрела ВСУ погибла 50-летняя женщина. По данным представительства ДНР при СЦКК, 2 сентября в период с 09:00 до 21:00 Донецк и окрестности 45 раз подвергались обстрелам со стороны украинских войск.

По данным Telegram-канала СЦКК ДНР, в Донецке на улице Кременной при обстреле со стороны украинских военных была ранена 42-летняя женщина. Также в Киевском районе Донецка в результате ударов ВСУ были повреждены здание школы № 54 и многоквартирный жилой дом по улице Артема, 159, а также три автомобиля. Кроме того, в Горловке снаряды попали по школе № 77 на проспекте Школьном и по частному жилому дому по улице Бабия, 5б.

Ранее Кулемзин сообщил, что при обстреле Петровского района Донецка под огонь попал учебный корпус школы-интерната № 3. По словам мэра, снаряд ВСУ попал в крышу здания.