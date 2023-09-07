Украина ограничит женщинам выезд за границу На Украине военнообязанным женщинам ограничат выезд за границу

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На Украине женщинам, которые с 1 октября должны будут встать на воинский учет, ограничат выезд за границу, заявил представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский. По его словам, что если женщины будут стоять на воинском учете, то они получат статус военнообязанных и в отношении них будет применяться порядок выезда за границу, установленный для военнообязанных.

Если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд, — тогда да, они смогут уехать. Если нет — тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда, — сказал он.

Новый министр обороны страны Рустем Умеров до этого сообщил, что на Украине может быть введен электронный военный билет. По его словам, в стране цифровизируют работу военно-врачебных комиссий (ВВК) и запустят единый реестр призывников. По мнению нового министра, это позволит справиться с коррупцией.

Ранее замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявлял, что проблема с уклонением от призыва в стране усугубляется. Киев намерен бороться с такой тенденцией за счет запуска системы электронного реестра военнообязанных. Предполагается, что он позволит отслеживать передвижение призывников, а также снизить риски коррупции при мобилизации.

В настоящее время на Украине действует военное положение. Согласно законам страны, в этот период граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на военную службу. Однако далеко не все украинцы желают отправляться на фронт. Они покупают должности в территориальных центрах социальной поддержки для уклонения от службы или уезжают в другие страны.