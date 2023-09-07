ПВО России за сутки сбила 41 украинский дрон и 11 снарядов HIMARS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, были перехвачены 11 снарядов РСЗО HIMARS и одна управляемая авиабомба JDAM.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM. Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка, Меловатка Луганской Народной Республики, Спорное, Водяное Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области, — говорится в релизе.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. При этом российские военнослужащие в ночь на 7 сентября сбили три украинских беспилотника. В Ростове-на-Дону на месте падения обломков украинского дрона ввели режим ЧС.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об одном сбитом БПЛА над территорией региона. В ночь на 7 сентября украинские войска выпустили по нескольким районам Донецка девять натовских снарядов калибра 155 миллиметров.