ВС России ударили по ротировавшимся бойцам ВСУ в Работино Балицкий: ВС России ударили по ротировавшимся бойцам ВСУ в Работино

Фото: МО РФ

Российские военные нанесли удар по месту скопления бойцов ВСУ во время очередной ротации в районе населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, сообщил в Telegram врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, при ударе погибли не менее 100 украинских солдат. Ротация была сорвана.

Прошлой ночью противник проводил ротацию своих подразделений в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около ста человек из числа солдат ВСУ, — написал Балицкий.

Он отметил, что помимо живой силы ВСУ потеряли два танка, два миномета, девять артиллерийских орудий и три беспилотника.

6 сентября Балицкий заявил, что российские войска оставили населенный пункт Работино. Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за отсутствия возможности окопаться на данной территории. Глава региона также отметил, что отход был тактическим. Минобороны РФ позднее сообщило, что изменений в тактическом положении российских войск нет. В ведомстве подчеркнули, что за сутки ВС России отразили четыре атаки противника в районах Вербового и Работино.

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что вероятный уход российских сил из Работино не ухудшит позиций ВС РФ на линии боевого соприкосновения и не даст ВСУ никаких преимуществ. По его словам, часть населенного пункта Работино может находиться в серой зоне. Он не исключил, что ВСУ занимают западную часть Работино, а российские силы — южную. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что ВС России могли отступить из Работино исходя из тактической необходимости. Парламентарий не исключил, что ВС РФ отошли на заранее подготовленные позиции.