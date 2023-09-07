Военэксперт рассказал, как РФ ответит на поставки Киеву снарядов с ураном Военэксперт Матвийчук: РФ применит авиацию для уничтожения снарядов с ураном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские войска начнут массированное применение авиации и артиллерии для уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), использующей снаряды с обедненным ураном, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, необходимо проводить агитационные работы с украинским населением о неприемлемости их применения.

Мы будем массированно применять авиацию и артиллерию для уничтожения этих танков на территории Украины. Помимо этого необходимо проводить проповеднические работы с населением Украины с точки зрения неприемлемости применения этих снарядов, — сказал Матвийчук.

Однако в первую очередь, уверен он, Россия должна выступить против поставок снарядов с обедненным ураном на дипломатической мировой арене и обвинить США «в распространение ядерных технологий».

О передаче Киеву снарядов с обедненным ураном для танков Abrams Пентагон объявил 6 сентября. Они войдут в очередной пакет военной помощи на $175 млн, который одобрила администрация президента США. В Организации Объединенных Наций заявили, что выступают против применения подобных снарядов в любой точке планеты.

Позже официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды не несут радиоактивной угрозы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление враньем или «проявлением глупости».