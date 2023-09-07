«Никогда бы этого не сделал»: Трамп рассказал, почему Путин начал СВО Трамп: российская СВО стала следствием фальсификации выборов в США

Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин не развернул бы спецоперацию на Украине, если бы американские демократы не заняли Белый дом в 2021 году, сообщил экс-президент США Дональд Трамп. В интервью радиоведущему Хью Хьюитту миллиардер отметил, что Джо Байден пришел к власти благодаря фальсификации выборов. В конечном итоге эта авантюра привела к боевым действиям на Украине, уверен Трамп.

Этого бы никогда не произошло, скажу вам. То, что происходит на Украине, — это печально. Каждый раз, когда я смотрю на это, я понимаю, что для Путина она как зеница ока. Он никогда бы этого не сделал, если бы выборы, наши выборы, не были сфальсифицированы. Их подстроили и украли. Если бы эти выборы не были сфальсифицированы, если бы я был президентом, прямо сейчас миллионы людей были бы живы, — сказал Трамп.

Ранее в США обнародовали итоги социологического исследования по вопросу популярности кандидатов в президенты. Так, если бы выборы проходили в ближайшее время, за республиканца Дональда Трампа проголосовали бы 46% избирателей. Ровно столько же американцев готовы поддержать демократа Джо Байдена.

Опрос также показал, что при наличии кандидатов от третьих партий голоса сместились бы в пользу Трампа. За него проголосовали бы 40% респондентов против 39% у Байдена.