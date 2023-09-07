Российский солдат закрыл собой сослуживцев от беспилотника в зоне СВО Минобороны России: боец 42-й дивизии спас сослуживцев от беспилотника в зоне СВО

Фото: Анатолий Кабринов/NEWS.ru

Военнослужащий 1430-го мотострелкового полка 42-й дивизии ВС РФ спас своих сослуживцев во время атаки украинского беспилотника, сообщили в Министерстве обороны России. По информации ведомства, которую приводит ТАСС, ефрейтор Павел Янков закрыл собой других бойцов, когда в окоп прилетел вражеский дрон-камикадзе.

Ефрейтор Павел Янков с позывным Каспер, выполняя задачи по отражению безуспешных атак ВСУ на Ореховском направлении в районе населенного пункта Работино, спас своих боевых товарищей от удара вражеского ударного дрона прикрыв их собой, — рассказали в министерстве.

Как уточняется, и Павел Янков, и другие военнослужащие выжили. Они получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении в госпитале.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВС РФ нанесли несколько ударов по пункту дислокации присоединившихся к украинской армии наемников между населенными пунктами Работино и Вербовое в Запорожской области. Он уточнил, что на расположения противника сбросили авиабомбы ФАБ-500. Кроме того, Рогов сообщил о мощном взрыве в подконтрольном украинским войскам Запорожье. Деталей произошедшего он не раскрыл.