«Крах уже близко»: в США увидели большие проблемы у ВСУ под Купянском Экс-разведчик Риттер: ВСУ теряют боевую сплоченность в районе Купянска

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ постепенно теряют боевую сплоченность в Харьковской области в районе Купянска, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. По его мнению, такое положение дел в скором времени может привести к краху украинской армии.

Я думаю, что крах уже близко. На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности, — указал эксперт.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что к концу года ВСУ могут потерять более 500 тысяч человек. По его информации, власти страны целенаправленно не записывают в потери солдат, которые не вернутся на поле боя, чтобы не выплачивать пособия семьям.

Американский журналист Джон Пол Рэтбон отмечал, что малоквалифицированные кадры ВСУ также послужили одной из причин провального контрнаступления и больших потерь Украины. По его словам, большая часть военнослужащих не умела обращаться с западной техникой.

Ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники.