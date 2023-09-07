Зеленский присвоил Буданову звание генерал-лейтенанта

Фото: president.gov.ua

Кирилл Буданов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта. Указ опубликован на сайте главы государства. 7 сентября на Украине отмечают День военной разведки.

Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу — начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — говорится в указе.

Ранее Буданов признался, что украинские войска не смогли взять под контроль Крым весной 2023 года, так как они выбились из графика. О планах захватить полуостров весной он заявлял в октябре 2022 года.

Буданов отметил, что события на фронте идут медленнее, чем это прогнозировалось ранее. Новые сроки по захвату Крыма украинскими войсками он называть не стал. При этом глава разведки утверждает, что ВСУ продвигаются к цели.

До этого Министерство иностранных дел России сообщило, что Киев по-прежнему планирует захватить Крым военным способом с подачи США. По данным ведомства, Вашингтон пытается «заработать очки на крымской кампании» и подстрекает Украину к нанесению ударов по республике.