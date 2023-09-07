Режим ЧС ввели на месте падения беспилотника ВСУ в центре Ростова-на-Дону

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на месте падения обломков украинского беспилотника ввели режим ЧС, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, ограничения затронут жителей трех домов по улице Пушкина. Власти предложили им временное размещение в маневренном фонде и бесплатное питание. Всего в этих домах проживают 99 человек.

Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, 39, 41, 42, с 09:00 вводится режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде, — написал Голубев.

По его словам, сейчас коммунальные службы проводят обход помещений в этих трех домах, по итогам оценки ущерба жители получат компенсационные выплаты.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами. Два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье. До этого Голубев также сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата. По его словам, в результате происшествия один человек получил легкие повреждения.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.