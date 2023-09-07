Украинские дроны атаковали Энергодар

Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ нанесли удар беспилотниками по Энергодару в Запорожской области, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. Рядом с местом атаки находится Запорожская АЭС.

Утром враг атаковал Энергодар. Боевики ВСУ атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами, — сказал представитель оперативных служб.

Глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что украинские военные продолжают использовать в качестве цели для ударов российские атомные объекты. По его словам, Россию крайне беспокоит этот факт.

При этом он обратил внимание, что прямых ударов по Запорожской АЭС нет с осени прошлого года, но в Энергодаре ситуация «крайне напряженная».

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал город Курчатов. По его словам, в результате налета повреждено нежилое здание. Пострадавших не зафиксировано. Пресс-служба Курской АЭС позже отметила, что удар украинского беспилотника никак не повлиял на работу электростанции. Уточняется, что на территории станции и в ее районе сохраняется привычный уровень радиационного фона.

До этого Минобороны России заявило, что Украина применила спецсредства, имитирующие взрывы боеприпасов, во время очередной ротации специалистов Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской атомной станции. В ведомстве отметили, что Россия является гарантом безопасного проведения ротации сотрудников МАГАТЭ и таким образом украинская сторона собиралась устроить провокацию.