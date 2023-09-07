Глава Раменского рассказал о последствиях взрыва БПЛА у жилого дома Глава Раменского: при взрыве беспилотника были выбиты окна в пяти квартирах

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Последствия падения беспилотника в Московской области

В результате падения украинского беспилотника в подмосковном Раменском были выбиты окна в пяти квартирах, также повреждения получили четыре автомобиля, сообщил в Telegram глава городского округа Николай Ханин. По его словам, взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного жилого дома.

Сегодня в 03:40 в Раменском система РЭБ подавила беспилотник. Взрыв произошел на уровне верхних этажей многоквартирного дома. На Десантной улице выбиты окна в пяти квартирах, также пострадали четыре автомобиля. Оперативные службы осматривают дома и по ул. Лучистой, 7, 8, 9 на предмет возможных повреждений. Пострадавших среди людей, к счастью, нет, — написал глава Раменского.

По его словам, власти города предложат хозяевам пострадавших квартир услуги по восстановлению жилья или компенсационные выплаты, все будет зависеть от решения самих граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами. Два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье. До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата. По его словам, в результате происшествия один человек получил легкие повреждения.