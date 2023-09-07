В России запустят производство новых барражирующих боеприпасов КБ «Восток» планирует начать выпуск барражирующих боеприпасов «Скальпель»

Фото: Kalashnikov Media/via Global Look Press

Конструкторское бюро «Восток» планирует запустить производство новых барражирующих боеприпасов, получивших название «Скальпель», сообщает ТАСС. Они будут использоваться в рамках специальной военной операции на Украине. Предполагается, что готовое изделие будет представлено в октябре, бюро уже получило заявки на платформу от нескольких подразделений Вооруженных сил России.

Барражирующие боеприпасы «Скальпель» представляют собой беспилотную платформу, оснащенную отсеком для полезной нагрузки диаметром 125 миллиметров и длиной 650 миллиметров. Военнослужащие смогут самостоятельно определять, чем оснащать дрон. Отмечается, что «Скальпель» способен пролететь 40 километров со скоростью 120 километров в час. В настоящее время боеприпасы проходят летные испытания.

Платформа будет отличаться доступной ценой. Некоторые компоненты аппарата иностранного производства, однако в высокой степени это российский продукт, — отметили конструкторы.

Как сообщалось ранее, украинские производители начали изготавливать муляжи оружия из пластика, дерева и пенопласта, чтобы ввести в заблуждение российских военных. По данным британских журналистов, украинцы создают копии артиллерийских орудий, радиолокационных грузовиков, а также ракет.