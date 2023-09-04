На Украине начали производить оружие из мусора Guardian: на Украине делают оружие из пенопласта, чтобы «напугать русских»

Фото: МО Украины

Украинские изобретатели изготавливают муляжи оружия из пластика, дерева и пенопласта, чтобы ввести в заблуждение и «напугать» российских бойцов, пишет издание The Guardian. На Украине считают, что это заставит ВС России впустую тратить снаряды.

Украинские специалисты по оружию состязаются в производстве артиллерийских орудий, которые никогда не будут стрелять, радиолокационных грузовиков, которые ничего не обнаруживают, и ракет без взрывчатки. Пластик, дерево, пенопласт, палки и металл превращаются в копии оружия, — говорится в сообщении.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин заявил, что вместе с американскими зенитными ракетными комплексами Patriot Киев может получить муляжи. Они вынудят российские силы тратить боеприпасы впустую.

Козин пояснил, что в 1995 году наблюдал в Южной Корее, как на военном аэродроме развертывали батарею Patriot. Ему тогда рассказали, что реальные системы действительно охраняли объект, но обычно вместе с ними устанавливают ложные установки.

Он указал на то, что Patriot легко обнаруживаются, поскольку система уязвима из-за своих размеров, ее не спрятать в ангаре или лесу.