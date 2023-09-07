Беспилотник ВСУ повредил здание ж/д вокзала в Брянске Богомаз: обломки сбитого беспилотника ВСУ повредили здание ж/д вокзала в Брянске

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Брянском, сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате падения обломков в здании железнодорожного вокзала Брянск I были выбиты стекла. Также повреждены привокзальная площадь и несколько припаркованных рядом автомобилей.

Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит БПЛА. Пострадавших нет. В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Позднее он сообщил, что еще один украинский беспилотник был сбит силами ПВО на подлете к Брянску. Богомаз уточнил, что в результате падения обломков БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Брянской области сообщал, что силы ПВО в ночь на 7 сентября уничтожили беспилотник в небе над Брянским районом. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами. Два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье. До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил, что средства ПВО сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата. По его словам, в результате происшествия один человек получил легкие повреждения.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.