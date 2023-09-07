Путин повысил в звании командующего группировкой «Центр» в зоне СВО Путин повысил командира «Центра» Мордвичева до генерал-полковника

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении в звании Андрея Мордвичева, занимающего должность командующего группировкой войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции. Согласно тексту документа, опубликованного на портале нормативно-правовых актов, он стал генерал-полковником. Звания также присвоены командующему 8-й гвардейской общевойсковой армией Геннадию Анашкину и начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александру Шестакову.

Присвоить воинские звания генерал-полковника Анашкину Геннадию Владимировичу и Мордвичеву Андрею Николаевичу, — говорится в указе главы государства.

Мордвичев был назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа в феврале 2023 года. До этого должность занимал генерал-полковник Александр Лапин. В ноябре он был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

Путин ранее подписал указ о присвоении почетных званий четырем бригадам и одному полку Вооруженных сил России. Их получили 70-й мотострелковый полк, 8-я зенитная ракетная Шавлинская ордена Кутузова бригада, 18-я бригада армейской авиации, 238-я артиллерийская бригада, а также 107-я Мозырьская ордена Ленина Краснознаменная бригада.